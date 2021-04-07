Синоптики Татарстана предупредили жителей республики о сильном юго-восточном ветре 8 апреля. Прогноз на ближайшие дни выложили на сайте Гидрометцентра региона.

Так, 8 апреля, в четверг, днем ожидается +6…+11 градусов, ночью -2…+3 градуса, ночью и утром на дорогах гололедица. Утром и днем сильный местами порывами до 15-18 м/с.

9 апреля, в пятницу, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается +5…+10 градусов, ночью -1…+4 градуса. Ночью местами сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица.

В выходные днем температура поднимается до +14 градусов.

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