6 апреля в 23:55 произошло ДТП с участием двух иномарок в Казани на перекрестке улиц Островского – Миннуллина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Так, по предварительным данным, водитель машины «Хендай» выехал на красный свет светофора и врезался в машину «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего молодого человека. Водитель «Хендай» скрылся с места с места ДТП.

В результате произошедшего водитель и четыре пассажира второй иномарки получили травмы, их доставили в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

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