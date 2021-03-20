Криминальный мир Татарстана замер в ожидании: на следующей неделе вор в законе Рома Сыч Казанский должен выйти из колонии на свободу. Он провел в ИК-2 (Казань) около полутора лет, сюда его доставили из Московской области по этапу.

Вор был задержан летом 2018-го года на Ярославском шоссе с поддельным паспортом на чужое имя и почти четырьмя граммами наркотиков.

Имя Сыча окутано флером тайн и секретов в воровском мире. Перед его прибытием в Казань ходили слухи, что уполномочен Сыч сделать для воровского сообщества важное дело - объединить колонии республики, взять контроль над общаком и мудро решать всякие криминальные текущие вопросы. Так ли это, никто точно не знает.

Что ждет на воле Сыча? Издание "Бизнес Онлайн", ссылаясь на свои источники в органах, утверждает, что Рому Казанского ждет серьезный разговор с республиканским МВД, ведь стражи порядка объявили нешуточную войну ОПГ. Предстоит проверить и статус Ромы. После того, как арестовали и приговорили Шакро Молодого, в России не короновали ни одного вора. А существовавшие начали массово отказываться от своих титулов, чтобы не попасть под "путинскую статью" (210.1 УК). За высокое положение в воровском мире теперь можно выплатить штраф в 5 миллионов и сесть на 15 лет.

Среди тех, кто отказался от титула, был и авторитет Муха Люберецкий, родившийся в Казани. Теперь вопрос - откажется ли от титула Рома Сыч. Если да, то его авторитет сильно пошатнется, и он не будет представлять серьезной опасности для региона и полиции.