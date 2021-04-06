Житель Казани в сети пожаловался, что в поликлинике №10 на Бонадренко не мог записаться к кардиологу. На видео женщина в регистратуре общается с пациентом пренебрежительно и обращается на «ты», что удивляет автора ролика.

«Я два месяца уже пытаюсь записаться!», - говорит мужчина.

В комментариях отписался Минздрав Татарстана, а после и руководство больницы.

«Благодарим вас за сигнал. По данному случаю проводится проверка. О результатах сообщим в ближайшее время»

По словам руководства больницы, мужчине не было отказано в медпомощи, врач предложила записаться к специалисту на 6 апреля. К завотделением, к которой хотел попасть мужчина, записи не было.

«В любом случае, приносим свои извинения за доставленные неудобства, для решения Вашего вопроса, просим Вас написать контактный телефон в личном сообщении для связи с Вами. Либо позвонить по телефону регистратуры поликлиники или подойти лично», - заключили в сообщении.

Жители Казани по-разному отреагировали на слоившуюся ситуацию.

«Значит уволить её срочно нужно! (пока глав врач)! - не узнал, и не стал давать показания в прокуратуре»

«Это возмутительно»

«Не нравится - иди в платную поликлинику»

«Записываешься к терапевту, он даёт направление к кардиологу и готово»