Сотрудники управления экономической безопасности МВД по республике нашли "интересный" магазин одежды и обуви через социальные сети. В нем предлагались исключительно брендовые вещи, но они показались специалистам, мягко говоря, подозрительными.

Объединившись с коллегами с таможни и Роспотребнадзора правоохранители устроили контрольную закупку, приобретя обувь, которая к известному бренду, несмотря на этикетку и уверения покупателей, никакого отношения не имела.

Позже на складе магазина и в торговом зале нашли более 300 товаров - сумки и спортивные костюмы, обувь. Все они были контрафактами.

Все вещи направлены на специальную экспертизу, которая установит, насколько большой финансовый ущерб причинен казанскими предприниматели правообладателям товарных знаков.