В Казани в суд направлено уголовное дело в отношении двух предпринимателей, которые пытались незаконно вывезти через границу иностранную валюту в размере более 130 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского СУт СКР.

Так, установлено, что в январе 2021 года мужчины попытались перевезти через таможню в аэропорту «Казань» крупную сумму. При этом они сообщили, что у них нет денег, которые подлежат таможенному декларированию. Сумма была обнаружена при личном досмотре.

Деньги были изъяты и подлежат обращению в доход государства. Следователи собрали все необходимые доказательства, после чего было утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время суд рассмотрит дело.

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