В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка после отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

Так, 3 апреля в бане на улице Муромской-1 в Казани обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом, его 59-летнего дедушку отвезли в больницу.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, дедушка с внуком пошли мыться в баню, родственники через некоторое время нашли их без сознания.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К другим новостям:

- В исполкоме Казани рассказали, сколько еще детских садов планируют построить в 2021 году.