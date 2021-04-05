Музыкальные работники детсадов Татарстана пожаловались главе государства на несправедливость. Они имеют два образования - музыкальное и педагогическое, да и нагрузка большая, а вот оплата намного ниже, чем у всех остальных педагогов в садике.

В Заинском районе, напомнила "Вечерняя Казань", педагоги даже судились, но суд на их сторону не встал.

Педагоги создали петицию, в которой просят Путина разобраться с "дискриминацией музыкальных работников".

"Почему, ставя в приоритет маленького гражданина, во многих городах республики сокращают ставки музыкальных руководителей в дошкольных образовательных учреждениях?.. Педагогам увеличивают число групп и сокращают время, отведенное на освоение программы по ФГОС дошкольного образования. Происходит дискриминация профессии музыкального руководителя и падение уровня жизни работников ДОУ…", - говорится в обращении.