Каждую неделю волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" публикуют ориентировки на потерявшихся людей. Одних находят в течение суток, других ищут неделями и месяцами. Историю одного такого поиска мужчины из Казани рассказали волонтеры: гражданин, исчезнувший в РТ, нашелся во Владимире.

29 марта татарстанским волонтерам поступил звонок от коллег из Владимира: у них в больнице нашелся мужчина, который не помнит, как там оказался. При этом он смог сообщить, что живет в Казани и назвать имя. В итоге волонтеры смогли найти заявку на поиск мужчины, организовать связь с родными, которые приехали за потерявшимся. Выяснилось, что он находился в розыске УМВД с 7 марта.

Напомним, что в Казани продолжают разыскивать мужчину, который пропал почти месяц назад, также 7 марта.