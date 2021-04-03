Поиск пропавшего в начала марта мужчины продолжается в Казани. Об этом сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт".

С 7 марта исчез и не выходил на связь Виталий Карасев. Мужчине 37 лет, последний раз его видели в Казани. Был одет в куртку темно-зеленого цвета, черные джинсы, светло-коричневые ботинки, на голове серая шапка. Особых примет в ориентировке не указано, рост пропавшего 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серые, волосы русые.

На сегодняшний день для поиска пропавшего требуется помощь добровольцев. Любую информацию о Виталии Карасеве просят сообщать по телефонам 112 или 8 800 700 54 52 (горячая линия "Лизы Алерт"

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