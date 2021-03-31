Следователи в Туве устанавливают детали гибели пятилетнего ребенка. Девочку в городе Ак-Довурак родители отвели к стоматологу, но что-то пошло не так, и из кабинета зубного врача ребенка срочно госпитализировали в больницу. Но спасти ребенка не удалось.

Мать девочки пояснила, что по просьбе врача купила две ампулы сильного обезболивающего средства. И после укола у ребенка прямо в стоматологическом кабинете начались судорогу, малышка потеряла сознание.

В больницу ребенка привезли уже в состоянии комы.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Чтобы понять, что случилось на самом деле, назначена судебно-медицинская экспертиза.