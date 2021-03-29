В Казани на этой неделе начнется санитарный двухмесячник: власти будут готовить город к лету. Об этом сообщили в мэрии.

С 1 апреля до конца мая планируется очистить общественные пространства, лесные и прибрежных зоны, привести в порядок дворы, территорий промпредприятий, гаражные кооперативы. Также внимание уделят торговым объектам и заправкам, будут благоустроены прилегающие к ним участки, приведены в надлежащий вид ограждения и фасады.

Общегородской субботник, в котором массово принимают участие горожане, намечен на 24 апреля.

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