В среду, 24 марта, Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения криминальному авторитету Сергею Нейдерову. Днем ранее его задержали по подозрению в преступлении по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По версии следствия, ранее судимый за разбой, подделку документов и хулиганство получил статус «положенца по Татарстану». Тем самым, заняв высшую ступень в преступной иерархии. Статус на него возложили в 2015 году на «криминальной сходке», в которой принимал участие вор в законе Рома Сыч.

Перед оглашением решения судьи Нейдеров обратился к присутствующим с просьбой, оставить его на свободе, либо дать минимальный срок.

Решением суда Нейдеров до 22 мая проведет в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее журналист Prokazan.ru Поговорили с экспертом и поразмышлял, а не предупреждение ли это вору в законе Роме Сычу. Как встретит воля смотрящего по Татарстану. Кто и о чем его пытается предупредить перед освобождением?

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