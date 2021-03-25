В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Бугульминскому району во время обследования жилища, в котором проживает 38-летний ранее судимый местный житель, обнаружили и изъяли полимерную бутылку и один медицинский шприц с жидкостью внутри.

Полицейским мужчина пояснил, что жидкость в бутылке и шприце является остатками наркотических средств, которые он изготовил для личного потребления.

Согласно исследованию, представленная жидкость является наркотическим средством – экстракт маковой соломы. Общая масса наркотического средства составляет 6,7 грамма.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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