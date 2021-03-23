В группе «Казанский феномен» рассказали о трагической судьбе участника известной в Казани ОПГ «Хади Такташ» Анвара Халлиулина.

«4 ноября 1992 года Анвар Халлиулин приехал на встречу со своими приближенными в частном секторе Казани. Когда он вышел во двор, грянули выстрелы: позже выяснилось, что киллер попросту просунул охотничье ружье через дыру в заборе и дал несколько залпов. Анвар скончался на месте», - написали в группе.

В комментариях участники отметили, что случайностей не бывает и, возможно, его убили те, с кем он приехал на встречу.

«Приехал на встречу с конкретными людьми, с их подачи значит и пострадал. Как говориться даже разговаривать не стали. Киллеры обычно валят втихаря, что бы без шума без пыли, что бы догадок не было откуда прилетело»

«Если ехал на встречу, значит её кто-то назначил, тем более он не один был, все в курсе были к кому ехал».

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