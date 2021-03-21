Вечером 20 марта в Азино произошла стычка между парой и группой подростков. Как пояснили сами школьники, к ним с просьбой спеть песню пристал прохожий.

Парень попросил мужчину отстать, на что тот схватил его за куртку и начал бить по губам. В итоге к потасовке присоединились друзья школьника и жена прохожего, сообщает Татарстан-24. Конфликтующие получили повреждения, и после драки пошли в ближайший магазин, чтобы купить воды и салфеток. Подросток хотел расплатиться с помощью смартфона, однако на кассе понял, что аппарата нет.

Пока неизвестно, потерял школьник гаджет или он был украден. После того, как была обнаружена пропажа, на место приехали полицейские, на подозреваемого надели наручники. Пострадавший хочет только возврата телефона стоимостью 13 тысяч рублей.

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