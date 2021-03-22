Известный в России и за ее пределами дрессировщик слонов из Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов рассказал, что не поделили слоны на арене казанского цирка. Напомним, драка слонов состоялась накануне во время представления.

Дементьев-Корнилов сообщил, что в России почти нет слонов-самцов, и то, что случилось в Казани, по сути является "типично женской разборкой" - две слонихи выясняли отношения. У слонов - матриархат, сообщил дрессировщик телеканалу РЕН. И нередко слонихи начинают выяснять, что в доме хозяйка.

Такое случается, по словам специалиста, редко, но может случиться не только в цирке или зоопарке, но и в природе.

В целом московский дрессировщик положительно охарактеризовал действия дрессировщика из Казани Сергея Гуляева, он отметил, что специалист это хороший, добросовестный. Гуляев часто вывозит своих питомцев к морю, создает им условия для позитивного состояния при работе. То, что случилось, сообщил Дементьев-Корнилов, Гуляев никак не мог ни предусмотреть, ни предотвратить.