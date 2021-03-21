Пожар в казанском ГУМе локализован, на это потребовалось порядка 1,5 часов. Информация поступила от пресс-службы МЧС РТ.

Напомним, что сегодня в здании ТЦ из-за пригоревшей пищи в кафе "По чесноку" произошло возгорание утеплителя на фасаде и кровли. Для того, чтоб справиться с огнем, пожарные вскрыли крышу и обследовали чердак. Там наблюдалась угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 квадратных метров, ее ликвидировали.

Пожар тушили 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС - 38 человек и 12 единиц техники.

UPD: полностью потушили возгорание на площади в 200 квадратных метров в 15:29, последствия ликвидированы.

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