В центре Казани в воскресенье днем загорелось кафе. Сообщение о происшествии поступило из заведения "По чесноку" на Профсоюзной, 50.

В пресс-службе МЧС сообщили, что причиной стало пригорание пищи, к моменту приезда спасателей горела стена фасада со стороны двора. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, здание покинули 30 человек, среди которых гости и сотрудники.

Информация о происшествии уточняется, пожарные работают по рангу пожара №2. Очевидцы сообщают, что улицу перекрыли.

UPD: на место пожара выехал зампрокурора Вахитовского района. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности.