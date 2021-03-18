В Казани кондуктор автобуса №46 спасла пассажирку с приступом эпилепсии. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

По словам кондуктора, во время того, как она обилечивала пассажиров, на передней площадке закричал парень – девушке рядом стало плохо.

«У нее голова лежала на поручне, она побледнела, начала синеть. Я контролировала, чтобы девушка не прикусила язык. Принесли нашатырный спирт, после этого девушка начала приходить в себя, но приступ продолжался», - цитирует Ассоциация кондуктора.

В результате было принято решение сойти с маршрута. Экипаж автобуса дождался скорую помощь и передали девушку медикам.

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