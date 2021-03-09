Житель Самары отправил в Казань посылку с кинжалом времен Великой Отечественной Войны. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

«В аэропорту Казани нашли посылку с немецким кинжалом с неоднозначными рисунками. Оружие изъяли, полиция проводит проверку», - говорится в сообщении.

Если подтвердится, что оружие действительно времен Великой Отечественной войны отправителю грозит штраф до 2 тысяч рублей.

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