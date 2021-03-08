На трассе М-5 в Самарской области произошло страшное ДТП, которое унесло семь жизней.

Недалеко от села Курумоч утром 8 марта столкнулись фура, которая перевозила продукты, и автомобиль "Фольксваген Тигуан". Подробности и причины аварии пока неизвестны, однако сообщается, что погибли семь человек - пятеро парней и две девушки, все они находились в легковой машине. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце января в Самарской области произошло еще одно серьезное ДТП: в нем погибли 12 человек.

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