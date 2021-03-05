В Казани 4 марта сыграли необычную свадьбу, фото с которой выложили в свой аккаунт сотрудники Центра семьи "Казан".

Молодые - Руслан и Алина Асмаевы решили отказаться от банальных свадебных платьев и костюмов и сделали свое торжество действительно незабываемым и уникальным. Оба пришли на церемонию бракосочетания в костюмах сказочных героев.

Молодой человек выбрал для себя костюм былинного Стрельца-молодцы, а его невеста Алина перевоплотилась в красную девицу, за которой в любое тридевятое царство не грех отправиться.

Сотрудники Центра семьи пожелали необычной паре сказочного счастья и выразили надежду, что еще увидят супругов в стенах ЗАГСа на праздновании золотой свадьбы. Всем интересно, какие костюмы они выберут для празднования десятилетия спустя.