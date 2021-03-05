Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: fotokto.ru

Женщина в Татарстане убила своего 6-летнего сына и покончила с собой

05.03.2021, 07:42 649 0 prokazan.ru
На придомовой территории частного дома в поселке Васильево Зеленодольского района республики было обнаружено тело 38-летней женщины, матери двоих детей. Она покончила с собой.
В доме же сразу после этого обнаружилось тело ее шестилетнего сына, которого, по предварительной версии, мать задушила, после чего свела счеты с жизнью.
 
Тела родных обнаружил глава семьи, когда вернулся с работы. Старшая дочь, которой 12 лет, в момент материнской расправы была в школе, а потому осталась жива.
 
На место происшествия выехали сотрудники полиции, а также городской прокурор Зеленодольска Сергей Егоров.

Примечательно, что семья всегда была на хорошем счету. Не пили, не буянили, на учете не состояли. Что могло толкнуть мать на подобный поступок, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Будут назначены и проведены все необходимые проверки и экспертизы.
 
Похожая история случилась в Казани минувшей весной. В республиканской столице мать с ножом напала на сыновей-близнецов, выжил только один из них, мать также пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли медики. Тогда судьи признали женщину психически нездоровой и направили на принудительное лечение.
Происшествия Татарстан Криминал
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Загорелась рано утром: пожарные спасли 15 телят на ферме в Буинском районе РТ
В Казани ночью газом отравились женщина с маленьким ребенком
Подросток, который зарубил топором родителей и сестру, объяснил, как и почему решился на это
Дети это ели: в детсадах республики Татарстан проверка обнаружила просроченные сосиски
У звезды «Ак Барса» Артема Лукоянова угнали в Казани дорогой красный «Мерседес-Бенц»
«С болью в сердце»: что имел в виду Минниханов, когда просил вернуть смертную казнь за наркоторговлю
Еще две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане
Жителя Татарстана с подельником задержали в Ленинградской области за убийство лосихи
У руководителя ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск
«Рот закрой и быстро плати!»: кондуктор автобуса №35 в Казани накричала на пенсионера
Присяжные в Татарстане вынесли приговор мужчине, который 9 лет назад убил и изнасиловал девушку
Синоптики Татарстана предупреждают жителей об ухудшении погодных условий
В квартире Казани на двух девушек напал агрессивный кот, пришлось вызывать спасателей
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
«Будет полезен»: власти Татарстана объяснили назначение Салавата Фатхутдинова советником министра
Еще 53 случая коронавируса выявили в Татарстане за сутки
«Расслабляться не стоит»: в Казанском кремле рассказали, когда снимут ограничения с общепита
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
«Весеннее обострение в разгаре»: на улице Баумана в Казани заметили двоих полуголых молодых людей
Семья из четырех человек в Казани отравилась угарным газом
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ