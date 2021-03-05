На придомовой территории частного дома в поселке Васильево Зеленодольского района республики было обнаружено тело 38-летней женщины, матери двоих детей. Она покончила с собой.

В доме же сразу после этого обнаружилось тело ее шестилетнего сына, которого, по предварительной версии, мать задушила, после чего свела счеты с жизнью.

Тела родных обнаружил глава семьи, когда вернулся с работы. Старшая дочь, которой 12 лет, в момент материнской расправы была в школе, а потому осталась жива.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, а также городской прокурор Зеленодольска Сергей Егоров.

Примечательно, что семья всегда была на хорошем счету. Не пили, не буянили, на учете не состояли. Что могло толкнуть мать на подобный поступок, пока не известно.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего. Будут назначены и проведены все необходимые проверки и экспертизы.

Похожая история случилась в Казани минувшей весной. В республиканской столице мать с ножом напала на сыновей-близнецов, выжил только один из них, мать также пыталась свести счеты с жизнью, но ее спасли медики. Тогда судьи признали женщину психически нездоровой и направили на принудительное лечение.