1 марта загорелась ферма в селе Альмендерово Апастовского района Республики Татарстан. 28 километров, которые разделяли ферму и пожарную часть ПСЧ № 106, не помешали специалистам быстро прибыть на место происшествия. Первыми приехали пожарные из дежурного расчета в сельском депо.

На месте выяснилось, что загорелась крыша котельной - одноэтажного кирпичного строения, а внутри фермы наблюдалось сильное задымление. Людей, как выяснилось, внутри нет, но вот 77 живых душ все-таки присутствуют - коровы и телята.

Пожарные спасли всех животных, вывели их на улицу и только после этого подали ствол через проем окна и приступили к ликвидации пожара. Им помогла и добровольная пожарная команда, а затем присоединились и специалисты Федеральной противопожарной службы.

Руководству фермы придется полностью восстанавливать котельную - на площади в 29 квадратных метров все выгорело. Предварительной причиной случившегося специалисты считают неисправность или ошибочное использование дымовой трубы.