Бойцовский клуб, расположенный в подвале жилого дома в Казани, пришлось тушить специалистам пожарной службы. Клуб под названием "Дивизион" расположен на улице Тихомирнова, огонь в нем вспыхнул около 5 утра 1 марта.

Из-за горящего клуба в жилом подъезде наблюдалось сильное задымление, угрожавшее состоянию жильцов, троих местных жителей выводили на улицу с применением дыхательных масок.

Площадь пожара была небольшой - около 15 квадратных метров, предположительно, горел не весь клуб, а лишь один кабинет в нем. Подробности и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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