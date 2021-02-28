Компания молодежи в Тверской области жестоко убила беременную лосиху, весь процесс они снимали и публиковали в "Инстаграм". Об инциденте в своем аккаунте в этой соцсети рассказал пользователь alexeysedoyrussia.

Про его словам, компания собралась на отдых в честь 23 февраля. 24 февраля они увидели лосиху и трое мужчин, а также жена одного их них, на снегоходах догнали животное, причем девушка снимала все это в сторис.

"Шансов у бедного животного не было - в этот день глубина снежного покрова была около 1 метра. Лосиха уйти не смогла. Ублюдки загнали ее и накинулись на обессиленную!", - пишет Алексей.

На кадрах, которые были сняты участницей расправы над зверем, видно, как три человека душат животное, пинают и валят на землю.

Он также добавил, что по его информации, лосиха была беременна и напомнил, что у этих животных чувства похожи на человеческие - они тоже могут бояться, плакать и любить. С лосихой был самец, который ее защищал, уточнил Алексей. Также он сообщил, что с ним на связь вышла девушка, которая и снимала видео, она угрожала автору поста.

"Угрозы, требования доказательств с моей стороны, требования удалить публикацию. Публично повторяю,

я - боевой офицер. Не боялся и не боюсь. И ВСЕГДА ДОБИВАЮСЬ ПРАВДЫ", - написал мужчина. Сейчас за дополнительную информацию о произошедшем он объявил вознаграждение.

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