Сын депутата в Астрахани сбил двоих человек на пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что представитель "золотой молодежи" вел себя агрессивно, не адекватно, был почти раздет.

Пострадавшими, доставленными в больницу, оказались тоже не простые смертные, а военный прокурор и его супруга. Оба получили тяжелые травмы, множественные переломы.

Сын депутата попытался скрыться после случившегося, но его быстро задержали. Молодой человек попытался подраться со стражами порядка, отказался от медицинского освидетельствования.