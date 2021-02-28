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Фото: mk.ru

Пытался драться с полицией: полуголый сынок депутата сбил людей на переходе

28.02.2021, 22:11 821 1 prokazan.ru
Сын депутата в Астрахани сбил двоих человек на пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что представитель "золотой молодежи" вел себя агрессивно, не адекватно, был почти раздет.
 
Пострадавшими, доставленными в больницу, оказались тоже не простые смертные, а военный прокурор и его супруга. Оба получили тяжелые травмы, множественные переломы.
 
Сын депутата попытался скрыться после случившегося, но его быстро задержали. Молодой человек попытался подраться со стражами порядка, отказался от медицинского освидетельствования.
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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2021
22:51
Вот за такое точно посадить надо, как пример.

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