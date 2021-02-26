Наверх

Новости Казани и РТ

Фото Prokazan.ru

«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам

26.02.2021, 20:00 65 1 prokazan.ru
Полицейские в Казани остановили работу преступной группы, обещавшей жителям республики и всей России быстро и легко уладить все их проблемы с кредитами. За свои "услуги" мошенники брали определенную плату. Об этом сообщили в МВД РТ. Оказалось, что за преступниками тянется длинный след - с самого Саратова и дальше.
Организовал преступный бизнес житель Пензенской области - 25-летний молодой человек. Его и задержали на территории Казани.
 
Полицейским удалось установить, что он с подельниками с марта по октябрь прошлого года активно предлагали всем, кто имеет долги и плохую кредитную историю, помощь в получении кредитов. Банки таким клиентам обычно отказывают, и вот тут выходили на арену мошенники.
 
Они обманывали должников, уверяя, что имеют рычаги влияния и могут решить их проблему с получением займа. Просили оплатить лишь "квалифицированные" услуги специалистов, которые сделают все возможное для одобрения со стороны банка.
 
Интересно, что плату брали не на счет фирмы, а на личные банковские карты физических лиц.
Нужно ли говорить, что никакой помощи граждане России не получали, а деньги, уплаченные ими, под разными предлогами так и не возвращались обратно. Сегодня стражам порядка удалось установить предварительную сумму ущерба - 3,5 миллиона рублей.
 
Сами карты, на которые доверчивые граждане перечисляли свои средства, зарегистрированы в Самаре, Саратове и Пензе. Уже изъяты документы и черновики, компьютеры, отчеты и мобильные телефоны, сим-карты. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. 

Пензенца решением суда отправили под стражу на время следствия.

Происшествия Казань Криминал Законы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки
Родителям Татарстана разрешили посещать утренники в детских садах, соблюдая некоторые правила
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора
«Машины две, а номер один»: штаб Навального в Казани выпустили новое расследование про мэра города
«Врачи говорили делать аборт»: в РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль
«У него хорошее воспитание»: отец погибшего полицейского в Казани заявил, что сын не мог убить себя
21-летняя жительница Казани осуждена за долг по алиментам в размере 205 тысяч рублей
«Стучите», граждане: в Казани пассажирам автобусов дадут подарки за жалобы на кондукторов
Прозрачный бизнес: в Казани планируют начать переработку стеклотары
Более 10 команд со всей страны пожелали стать авторами лучшей концепции станций метро Казани
Показать больше...

комментарии

Гараж
62
26 февраля 2021
20:12
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Наконец то реальные мошенники Сама пострадала
0
26 февраля 2021
21:21
Наконец то реально пострадала
В ответ на комментарий пользователя
Ну ведь как-то, где-то должен зарабатывать.
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ