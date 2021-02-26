Полицейские в Казани остановили работу преступной группы, обещавшей жителям республики и всей России быстро и легко уладить все их проблемы с кредитами. За свои "услуги" мошенники брали определенную плату. Об этом сообщили в МВД РТ. Оказалось, что за преступниками тянется длинный след - с самого Саратова и дальше.

Организовал преступный бизнес житель Пензенской области - 25-летний молодой человек. Его и задержали на территории Казани.

Полицейским удалось установить, что он с подельниками с марта по октябрь прошлого года активно предлагали всем, кто имеет долги и плохую кредитную историю, помощь в получении кредитов. Банки таким клиентам обычно отказывают, и вот тут выходили на арену мошенники.

Они обманывали должников, уверяя, что имеют рычаги влияния и могут решить их проблему с получением займа. Просили оплатить лишь "квалифицированные" услуги специалистов, которые сделают все возможное для одобрения со стороны банка.

Интересно, что плату брали не на счет фирмы, а на личные банковские карты физических лиц.

Нужно ли говорить, что никакой помощи граждане России не получали, а деньги, уплаченные ими, под разными предлогами так и не возвращались обратно. Сегодня стражам порядка удалось установить предварительную сумму ущерба - 3,5 миллиона рублей.

Сами карты, на которые доверчивые граждане перечисляли свои средства, зарегистрированы в Самаре, Саратове и Пензе. Уже изъяты документы и черновики, компьютеры, отчеты и мобильные телефоны, сим-карты. Возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Пензенца решением суда отправили под стражу на время следствия.