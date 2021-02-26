В прокуратуру Казани обратилась жительница дома №14 по улице Ватутина. Она пожаловалась на бездействие властей при расселении жильцов аварийного дома. Ведомство организовало проверку по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Установлено, что еще в 2018 году мэрия Казани признала дом аварийным и подлежащим сносу. Но несмотря на это, органы местного самоуправления не предпринимают меры по расселению жильцов», - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла в адрес руководителя ИК МО Казани представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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