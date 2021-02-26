В Татарстане неравнодушные жители собрали более 3 млн рублей овдовевшей женщине. Ее муж погиб в ДТП на трассе республики. Она осталась одна с детьми и многомиллионными долгами. Об этом пишут «Вести Татарстан».

«То, что я не одна, то, что люди поддерживают. Это придает силы. Сначала я не верила, что такое вообще возможно. Хочу всем сказать спасибо. Всем большое человеческое спасибо. Низкий поклон. Всем здоровья», — сказала женщина.

Всего за неделю было собрано 3 млн 660 тысяч рублей. Она отдаст эти деньги за ипотеку.

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