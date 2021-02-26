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Фото: скриншот видео

«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора

26.02.2021, 09:36 88 1 prokazan.ru

В сети появилось видео, как пожарная машина во дворе по улице Кутуя не может проехать из-за нечищеных дорог. Также видно, что рядом легковушка буксовала и не могла выбраться.

«Куда смотрит администрация, непонятно. Пожар в соседнем доме, а пожарные не могут проехать, тут же стоит скорая и газовая служба», - говорит автор видео.

В комментариях, конечно же, собрались отправлять мэра Казани чистить дворы.

«Метшина надо туда отправить с лопатой, пусть чистит»

«Крайним будет дворник джамшут»

«Всю зиму не чистили, так и ходим»

«Месяца через 2 растает»

При этом на сайте мэрии Казани сообщается, что 25 февраля на улицы города вышли на уборку улиц 383 дорожных рабочих и 246 единиц специальной техники. А за сутки вывезли более 2,5 тыс. тонн снега. Наверное, просто не доехали до Аделя Кутуя. 

К другим новостям: 

- Штаб Навального в Казани выпустил новое расследование. На этот раз активисты разбирались, за чей счет обслуживаются две дорогостоящие иномарки Ильсура Метшина и почему на них один и тот же номер. 

Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
26 февраля 2021
10:07
Дворы убирают УК, к ним претензии и надо предъявлять.

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