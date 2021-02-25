Более 10 команд из разных регионов России захотели стать участниками конкурса, в котором будет определяться лучшая концепция станций метро в Казани. И список участников еще может пополниться: заявки принимаются, по условиям конкурса, до 19 марта 2021 года.

Участники представили свое видение, какими должны быть станции второй линии Казанского метрополитена. "Татинвестгражданпроект" внимательно изучает их.

Конкурс стартовал 25 января.

Участникам предлагается создать архитектурные решения интерьеров четырех новых станций второй линии: Улица Академика Сахарова, 100-летие ТАССР, 10-й микрорайон, Улица Юлиуса Фучика.

Победители получат денежный приз - по 500 тысяч рублей за каждую победившую концепцию по каждой станции.

Новая линия метро соединит пять районов Казани и поможет разгрузить пассажиропоток ряда микрорайонов.

Поучаствовать могут все. Достаточно отправить заявку на почту metro-tigp@mail.ru, а потом выполнить конкурсное задание. Победит та концепция, в которой будет удачным не только художественное решение, но и учтены меры безопасности, предусмотрены долговечные и надежные материалы.