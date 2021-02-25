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Фото Prokazan.ru

Более 10 команд со всей страны пожелали стать авторами лучшей концепции станций метро Казани

25.02.2021, 20:00 58 4 prokazan.ru
Более 10 команд из разных регионов России захотели стать участниками конкурса, в котором будет определяться лучшая концепция станций метро в Казани. И список участников еще может пополниться: заявки принимаются, по условиям конкурса, до 19 марта 2021 года.
Участники представили свое видение, какими должны быть станции второй линии Казанского метрополитена. "Татинвестгражданпроект" внимательно изучает их.
Конкурс стартовал 25 января.
 
Участникам предлагается создать архитектурные решения интерьеров четырех новых станций второй линии: Улица Академика Сахарова, 100-летие ТАССР, 10-й микрорайон, Улица Юлиуса Фучика.
Победители получат денежный приз - по 500 тысяч рублей за каждую победившую концепцию по каждой станции.
 
Новая линия метро соединит пять районов Казани и поможет разгрузить пассажиропоток ряда микрорайонов.
Поучаствовать могут все. Достаточно отправить заявку на почту metro-tigp@mail.ru, а потом выполнить конкурсное задание. Победит та концепция, в которой будет удачным не только художественное решение, но и учтены меры безопасности, предусмотрены долговечные и надежные материалы.
Метро Строительство Казань
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комментарии

Горожанин
0
25 февраля 2021
20:15
Люди, которые дальше комнаты грязи ничего не видели, какую концепцию могут разработать?
Горожанин
0
25 февраля 2021
20:30
Вы 500 тыс обещаете, станция метро вообще лярды стоит, а для спама mail.ru предлагаете. Смеетесь, что-ли? У татбрынтрын чего-то там, даже своего домена нет?
Горожанин
0
25 февраля 2021
20:53
Козья слобода ухахах
Горожанин
0
25 февраля 2021
20:54
Каждый спешит оторвать свой кусочек масла от гос. куска хлеба

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