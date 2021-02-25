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Фото Prokazan.ru

Для Казани к следующей зиме планируется закупить технику для уборки снега

25.02.2021, 01:00 3 0 prokazan.ru
До наступления следующей зимы Казань обзаведется новой снегоуборочной техникой. Парк дорожных машин будет пополнен. Это позволит впредь избежать снежного коллапса, который охватил город этой зимой.
О планах по покупке техники рассказал казанский мэр Ильсур Метшин на сессии городской думы.
В январе этого года выпало две трети месячной нормы осадков, а потом сразу нагрянули сильные заморозки.

"Последствия разгребаем до сих пор. С одной стороны, хорошо, что мы приросли новыми дорогами. С другой стороны, увеличилась площадь, подлежащая уборке, с 12 миллионов квадратных метров почти вдвое - до 22 миллионов квадратных метров", - отметил мэр.

В таких условиях с учетом погоды жестко не хватает кадров в сфере ЖКХ, сейчас есть острая насущная потребность еще в 1 300 дорожных рабочих и водителях спецтехники.
При средней зарплате таких специалистов в 32-34 тысяч рублей сложно удерживать кадры, а организовать уборку в две смены не позволяет кадровый голод. Этот вопрос сейчас прорабатывается, заявил Метшин.
Он отметил, что в следующем году планируется поднять финансирование казанских дорог и увеличить заработную плату рабочим и водителям.
 
По словам главы республики Рустама Минниханова, дорожные службы должны быть готовы к любой погоде, к любым ее капризам. А потому в следующем году будет закуплена новая дорожная техника для уборки снега, и львиная ее доля достанется именно столице Татарстана - Казани.
ЖКХ Ильсур Метшин Дороги Казань
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