В Казани разразился скандал, который в свое время вполне мог бы заинтересовать автора "Мертвых душ" Николая Гоголя. Только тут души живые, и их почему-то никто не спросил, хотят ли они перейти к новому собственнику.

На продажу выставлено общежитие предприятия "Кварт". За 72 миллиона рублей строение по адресу Техническая, 39А выставили на продажу вместе с живущими в нем казанцами.

Жителей не стали оповещать о намерении продать жилое здание и о законности этой сделки. Также открытым остается вопрос, куда пойдут люди, если новые собственники просто выставят их на улицу.

Местные жители раньше сталкивались с проблемами. Дело в том, что здание не было признано жилым и числится производственным. Поэтому комнаты в общаге у жильцов приватизировать не получилось даже через суд.

Предприятие, в чьей собственности находится здание, предлагало жильцам подписать договоры коммерческого найма, но те отказались, и теперь платят принципиально только за коммунальные услуги.

Юристы уверены, что новый покупатель здания вполне может выселить людей, если поставит такую цель.

На предприятии успокаивают - в объявлении оказалось не совсем то. Продается нежилое здание, которое расположено по тому же адресу. А людей никто не тронет.

Когда скандал набрал обороты, объявление о продаже с сайта вовсе удалили.

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