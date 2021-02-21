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Фото: vesti.ru

Живые души: в Казани выставили на продажу общежитие вместе с его жителями

21.02.2021, 00:01 54 1 prokazan.ru
В Казани разразился скандал, который в свое время вполне мог бы заинтересовать автора "Мертвых душ" Николая Гоголя. Только тут души живые, и их почему-то никто не спросил, хотят ли они перейти к новому собственнику.
 
На продажу выставлено общежитие предприятия "Кварт". За 72 миллиона рублей строение по адресу Техническая, 39А выставили на продажу вместе с живущими в нем казанцами.
Жителей не стали оповещать о намерении продать жилое здание и о законности этой сделки. Также открытым остается вопрос, куда пойдут люди, если новые собственники просто выставят их на улицу.
Местные жители раньше сталкивались с проблемами. Дело в том, что здание не было признано жилым и числится производственным. Поэтому комнаты в общаге у жильцов приватизировать не получилось даже через суд.
 
Предприятие, в чьей собственности находится здание, предлагало жильцам подписать договоры коммерческого найма, но те отказались, и теперь платят принципиально только за коммунальные услуги.
 
Юристы уверены, что новый покупатель здания вполне может выселить людей, если поставит такую цель.
На предприятии успокаивают - в объявлении оказалось не совсем то. Продается нежилое здание, которое расположено по тому же адресу. А людей никто не тронет.
 
Когда скандал набрал обороты, объявление о продаже с сайта вовсе удалили.

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комментарии

Ага
0
21 февраля 2021
00:16
Старая галера без рабов, всего лишь свалка не очень хороших дров!

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