65-летнего мужчину, пенсионера задержали по обвинению в групповом изнасиловании, совершенном в далеком 1974 году. Полицейские Москвы только сейчас смогли выйти на след преступника.

В октябре 1974 года подростки большой компанией в Измайловском парке изнасиловали 16-летнюю девушку. И тогда прокуратура СССР возбудила дело по факту преступления. Троих участников насилия задержали почти сразу: 17-летний, 19-летний и 18-летний юноши предстали перед судом и отправились в тюрьму. Но вот четвертого участника тогда не нашли, а девушка уверяла, что насильников было четверо. Подсудимые дружно молчали и товарища не сдали.

Сейчас личность того таинственного "четвертого" стала известной, пенсионера задержали, он дал признательные показания.

Впрочем, мужчину вряд ли ждет наказание. Его отпустили, проверив данные по базе МВД, под подписку о невыезде. Следователям предстоит найти потерпевшую, если она жива.

Юристы утверждают, что пенсионеру нечего опасаться: истек срок давности преступления (15 лет). Следствие просто прекратит дело, но при этом мужчина с этого момента будет считаться ранее привлекавшимся к уголовной ответственности.