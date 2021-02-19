Интересный рейтинг составили эксперты "Коммерсантъ". Они подсчитали и выяснили, в каких российских регионах водители чаще нарушают правила дорожного движения и вынуждены оплачивать штрафы. Собственно, критериев было два: количество нарушений и суммы штрафных санкций.

Неожиданно для всех выяснилось, что автолюбители отличились: за прошлый год сотрудники ГИБДД составили 167 миллионов протоколов, а водителям к оплате выставили 117 миллиардов рублей в виде штрафов.

Интересно: если взять эту сумму и найти достойное сравнение, то лучшим будет знаменитый Крымский мост. Количество штрафов по сумме составляет половину всех затрат на строительство грандиозного сооружения.

Лидером антирейтинга ожидаемо стала столица. Московским водителям присудили штрафов на 23 миллиарда рублей. А вот рекордсменом по количеству так называемых "писем счастья" - Московская область, их там было отправлено 30,5 миллионов штук, и это на треть больше, чем в 2019 году.

Татарстан оказался на третьем месте. В республике составили более 7 миллионов постановлений нарушителям, а сумма штрафов приблизилась к 4,72 млрд. рублей.

Следом за Татарстаном оказались Краснодарский край и Свердловская область. А вот самые законопослушные автолюбители, как выяснилось, живут на Чукотке. Там составили чуть более 7 тысяч протоколов. Кстати, только на Чукотке сегодня нет ни одной камеры дорожной фиксации. Это пока - "заповедная" территория для водителей.