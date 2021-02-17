Пользователи социальных сетей в Казани назвали достопримечательностью лужу на улице Баумана. Пост появился в одном из местных сообществ.

"Знакомьтесь с исторической казанской лужей. Ей примерно 100 лет. Можно сказать, она местная достопримечательность. Правда, к ней не ведут туристов целенаправленно, но разве это умаляет её значимости? Ведь случайно-то она обязательно повстречается на пути каждого второго-третьего туриста, который следует по Баумана от Часов в сторону станции метро "Кремлёвская", - говорится в сообщении "Казань. Социальная группа".

Также к посту приложены снимки 30-х, 80-х годов и наших дней.

"Она вечная..." - пишут в комментариях жители Казани.

Напомним, еще одну "достопримечательность" местного масштаба установили в Ново-Савиновском районе на днях. Управляющая компания "Уютный дом" пытается популяризировать профессии коммунальщиков с помощью снеговиков. С ними уже фотографируются местные жители.