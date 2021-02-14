Сегодня, 14 февраля, на трассе в Бавлинском районе произошла серьезная авария, погибли два человека.

По предварительным данным ГИБДД РТ, на 1262 километре М-5 мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем грузовика МАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на "встречку" и врезался в легковой автомобиль "Hyundai Santa Fe". В салоне, помимо водителя, были три пассажира, погиб сам водитель, мужчина 1975 года рождения и 15-летняя девочка. Еще два пассажира и водитель грузовика были госпитализированы.

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