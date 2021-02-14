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Погибла девочка: появились подробности страшного ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане
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Источник: часть задержанных на митинге в Казани активистов отпустили, других везут в суд
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Погибла девочка: появились подробности страшного ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане

14.02.2021, 20:03 1300 14 prokazan.ru
Число пострадавших выросло

 Сегодня, 14 февраля, на трассе в Бавлинском районе произошла серьезная авария, погибли два человека. 

По предварительным данным ГИБДД РТ, на 1262 километре М-5 мужчина 1972 года рождения, находившийся за рулем грузовика МАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на "встречку" и врезался в легковой автомобиль "Hyundai Santa Fe". В салоне, помимо водителя, были три пассажира, погиб сам водитель, мужчина 1975 года рождения и 15-летняя девочка. Еще два пассажира и водитель грузовика были госпитализированы. 

дтп бавлы 14 февраля

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ДТП Смерть
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комментарии

Горожанин
4
14 февраля 2021
21:33
Запретить вообще этих дальнобоев! Толку от них никакого, а проблемы от них - постоянно!
Гараж
0
14 февраля 2021
22:09
Хотел помочь другим, ибо мои сгинули, по вине этого государства. Потому несу чушь. Ни там, ни здесь.
Гараж
0
14 февраля 2021
22:15
Кину xyeм через крышу как соседя дядю Гришу.
Ага
0
14 февраля 2021
22:53
Следствия, говоришь, последствия. А вот я как почикаю лук бук, как архангел, ножичком, что об этом скажешь? Меджик пипл, вуду пипл. Я Ага, и я несу свет людям, и это Догма!
Обыватель
0
14 февраля 2021
22:59
Не перестаю восторгаться тобой. Тебе бы дворец - полная чаша, и чучел намдаковских вокруг себя побольше!
В ответ на комментарий пользователя
Следствия, говоришь, последствия. А вот я как почикаю лук бук, как архангел, ножичком, что об этом скажешь? Меджик пипл, вуду пипл. Я Ага, и я несу свет людям, и это Догма!
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Ковбой Варвар
0
14 февраля 2021
23:05
Это я где сейчас очутился?
Леон киллер
0
14 февраля 2021
23:41
Люди каждый день погибают. Вопрос, кто они и на чьих качелях.
Обыватель
0
15 февраля 2021
00:09
Хаматжон сегодня из нашей постельки отличную качельку устроил в честь праздника!
В ответ на комментарий пользователя
Люди каждый день погибают. Вопрос, кто они и на чьих качелях.
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Мандалорец
0
15 февраля 2021
00:14
Это имеет значение?
В ответ на комментарий пользователя
Хаматжон сегодня из нашей постельки отличную качельку устроил в честь праздника!
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Обыватель
0
15 февраля 2021
00:49
Ну не знаю, 22 сантиметра значения были. Если тебя не впечатляет, то даже у нас в штабе ты больше не найдешь.
В ответ на комментарий пользователя
Это имеет значение?
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Ага
0
15 февраля 2021
01:05
Мой кейс крутится вокруг Михалкова, утомленного солнцем, и здесь зачатие могло бы иметь тебя.
В ответ на комментарий пользователя
Ну не знаю, 22 сантиметра значения были. Если тебя не впечатляет, то даже у нас в штабе ты больше не найдешь.
Развернуть
Ага
0
15 февраля 2021
01:15
У меня никогда не было лего, и теперь я не знаю к чему чо приляпать.
Ага
0
15 февраля 2021
01:32
То есть,ты от имени администрации задаешь такие вопросы?
В ответ на комментарий пользователя
Ну не знаю, 22 сантиметра значения были. Если тебя не впечатляет, то даже у нас в штабе ты больше не найдешь.
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Ага
0
15 февраля 2021
02:37
Моя жизнь, как бы через донбас, вещает вам нечто "важное". Я же третья власть.
Не очень!

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