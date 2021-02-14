Сегодня в Казани на видео попало странное поведение жительницы дома №57 по улице Минская. Она выбрасывала из окна пятого этажа книги, а затем из комнаты показались клубы дыма.

Как пояснили в МЧС Татарстана, сигнал о запахе гари из квартиры поступил в ведомство в 11:22, на место приехали спасатели и вывели из горящей квартиры с помощью дыхательной маски женщину. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, горели вещи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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