В Бавлинском районе Татарстана сегодня произошла страшная авария - здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили. По данным МВД РТ, иномарка Hyundai Santa Fe лоб в лоб врезалась в фуру.

По подтвержденным данным, погибло два человека, еще двое находятся в реанимации. По словам очевидцев аварии, на встречную полосу выехала грузовая машина, у легковушки полностью искорежена передняя часть.

На месте работает полиция, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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