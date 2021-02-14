В Бавлинском районе Татарстана сегодня произошла страшная авария - здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили. По данным МВД РТ, иномарка Hyundai Santa Fe лоб в лоб врезалась в фуру.
По подтвержденным данным, погибло два человека, еще двое находятся в реанимации. По словам очевидцев аварии, на встречную полосу выехала грузовая машина, у легковушки полностью искорежена передняя часть.
На месте работает полиция, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
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комментарии
Бавлы, Бавлы кругом замёрзший лёд.
А дальше там снега, снега. А дальше там одна одна вода.
В авриях мы видели сокрушение.
И гибнут люди там в одно мгновенье.
Бавлы, Бавлы кругом замёрзший лёд.
А дальше там снега, снега. А дальше там одна одна вода.
В авриях мы видели сокрушение.
И гибнут люди там в одно мгновенье.