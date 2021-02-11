11 февраля пожарные выезжали в детский сад Казани по улице Волгоградская. Там сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
«По прибытию пожарных расчетов установлено, что в кабинете татарского языка произошло короткое замыкание без горения. Самостоятельно эвакуировали 146 детей и 30 человек персонала», - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, на данный момент все вернулись в детский сад.
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