В Казани две станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха заметили превышение формальдегида в воздухе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Превышения были замечены на улице Декабристов (0.071 мг/м3) и у санатория «Казанский» (0.06 мг/м3).

Напомним, формальдегид – это канцероген, по-другому, быстродействующий клеточный яд, он имеет высокий класс опасности. При большой концентрации, формальдегид оказывает крайне выраженное негативное влияние на кожу, вызывая аллергию, высыпь, зуд

К другим новостям:

- Казанский студент оформил кредит и отдал мошенникам 180 тысяч. Обман заподозрили его родители. Какова схема обмана.

- Массовое ДТП произошло в Казани на улице Ершова. Виновница уехала с места происшествия.