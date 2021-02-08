Почему нужно обращаться в таможенное агентство

Таможенное агентство Континент является одной из ведущих компаний, у которой есть возможность предложить комплекс сразу нескольких международных логистических решений. С начала нулевых годов, а именно с две тысячи второго года, компания продолжает осуществлять таможенное оформление, а также оказывать различные логистические услуги, производить сертификацию и страхование грузов, а также может предложить юридическое сопровождение. Компания по ссылке входит в Реестр таможенных представителей и осуществляет свою деятельность на всей территории России, без каких-либо ограничений по видам транспорта, категориям товаров и видам таможенных операций.

Составление и согласование документов для прохождения таможни проходит по следующим этапам: проверка пакета документов для таможенной очистки; оформление внешнеэкономических договоров; заполнение транспортных документов; подготовка пакета разрешительных документов — сертификатов, ДС, СГР, нотификаций, лицензий и пр.

Компания также может определить код товара по ТН ВЭД и осуществить расчет таможенных платежей и сборов, подготовить комплект документов для подтверждения таможенной стоимости, преференций и оплатить все сборы в процессе таможенного декларирования.

Проведение операций по импорту-экспорту происходит в следующем порядке: контроль порядка прохождения процедур; представление интересов при возникновении дополнительных проверок; проведение осмотра, наблюдения, досмотра; представление и отстаивание интересов клиента в функциональных отделах таможни.

В организацию хранения груза входят складирование грузов на таможенных складах, складах СВХ; экспедирование и обработка груза в зоне таможенного контроля; перемещение на таможенный склад; маркировка товаров.

Оформление грузов — обязательный этап международных грузоперевозок. Оно необходимо для защиты государства и людей, которые в нем живут, от ввоза запрещенной продукции. Чтобы впустить в Россию разрешенные товары и ограничить доставку запрещенных, таможня контролирует внешнеэкономический грузооборот и требует оформления сопроводительных документов.