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Фото: ProKazan

Трое заболевших детей и 29 человек в больнице: свежая статистика по коронавирусу в Татарстане

08.02.2021, 11:32 14 0 prokazan.ru

На 8 февраля в Татарстане зарегистрировали 82 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 29 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших трое детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 20 человек до 50 лет, 15 человек до 60 лет, 20 человек до 70 лет,11 человек до 80 лет, шесть человек до 90 лет.

Больше всего заразившихся в Казани – 34 человека. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 16 720 случаев коронавируса, выздоровело 13 227 человек, в том числе 69 за сутки. Всего прививки от вируса поставили 21 245 человек, вторую дозу получили 5 284 человека.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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