В начале недели жителей Татарстана ждут сильные морозы. В понедельник, 8 февраля, в республике ожидается температура 20..-25°, ночью и утром в некоторых местах температура воздуха опустится до -29°.

Вторник и среда будут еще более холодными: ночью температура опустится до 27..-32°, днем -19..-24°. В среднем температура в эти дни будет ниже нормы на 10-13 градусов, передает республиканский Гидрометцентр.

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