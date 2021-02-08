Казань до сих пор страдает от последствий оттепели в пятницу. При минусовой температуре за окном вся вода замерзла и теперь на улицах города гололед. Теперь краснобусы не могут подняться в гору из-за льда на дорогах.

«Водители «краснобусов» начали понимать водителей фур, которые на трассе не могут забраться в гору. А вот дорожников понимать не начали, потому что объективных причин допустить такой гололед в городе просто нет», - пишут в соцсетях.

В понедельник очень много людей начали жаловаться на скользкие дорожки.

«Невозможно идти, везде лед, нигде даже ни капли песка или реагентов»

«При мне две женщины упали на дорожке!»

«В общественном транспорте сложно устоять, скользко!».

К другим новостям:

- "От нее просто избавились" : житель Казани пожаловался на врачей, не захотевших лечить его бабушку. "Вот такая у нас бесплатная медицина" - говорит мужчина.

- На "зебре" в Казани сбили 10-летнюю девочку. Кроме нее, на дорогах за выходные пострадали еще две женщины. Данные от ГИБДД.