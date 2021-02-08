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Фото Prokazan.ru

На «зебре» в Казани сбили 10-летнюю девочку

08.02.2021, 08:29 0 0 prokazan.ru

В выходные на дорогах Казани в авариях пострадали три человека, один из них - несовершеннолетний пешеход. 

ДТП с участием ребенка произошло в субботу, 6 февраля, на улице Центральная. По данным ГИБДД Казани, напротив дома №47 36-летний водитель "Киа Рио" по предварительным данным не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку и сбил ее. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой ягодичной области.

Также среди пострадавших на дорогах Казани в выходные - две женщины-водителя. Одна из них на "Шкоде Фабиа" на Оренбургском тракте не пропустила автомобиль и столкнулась с ним, во вторую на Беломорской на встречной полосе врезалась "Газель". Обе женщины получили ушибы головы.

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ДТП Дети
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