Около поселка Куюки под Казанью химические жидкости сливают прямо на дорогу: сообщения об этом появились в соцсетях.

"Второй день на дороге в поле "Куюки-Богородское" неизвестные сливают химические жидкости, которые не замерзают в -18", - жалуется автор.

Сообщается, что жидкость не замерзает даже при отрицательной температуре.

Пользователи в комментариях требуют провести проверку и наказать виновных. Также комментаторы выдвигают свои версии произошедшего.

"Действительно странно. На улице почти сутки -20, сильный ветер, а жижа не мёрзнет. Возможно, что-то наподобие реагентов. Но тогда вопрос кто и зачем это делает? Кому это может быть выгодно?", - вопрошает пользователь.

Читайте также:

"От нее просто избавились": житель Казани пожаловался на врачей, не захотевших лечить его бабушку.