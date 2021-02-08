Около поселка Куюки под Казанью химические жидкости сливают прямо на дорогу: сообщения об этом появились в соцсетях.
"Второй день на дороге в поле "Куюки-Богородское" неизвестные сливают химические жидкости, которые не замерзают в -18", - жалуется автор.
Сообщается, что жидкость не замерзает даже при отрицательной температуре.
Пользователи в комментариях требуют провести проверку и наказать виновных. Также комментаторы выдвигают свои версии произошедшего.
"Действительно странно. На улице почти сутки -20, сильный ветер, а жижа не мёрзнет. Возможно, что-то наподобие реагентов. Но тогда вопрос кто и зачем это делает? Кому это может быть выгодно?", - вопрошает пользователь.
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