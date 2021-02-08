Вчера вечером полицейским в Казани поступило несколько сообщений о взрывных устройствах. Как сообщается в инстаграм-аккаунте телепрограммы "Перехват", якобы заложенные взрывные устройства располагались и в школах. Один из объектов с "бомбой" был на улице Марджани.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов: они проверили сообщения о заложенных взрывных устройствах, но ни одно из них не подтвердилось. Предположительно, правоохранителям в тот день поступило 30 таких сообщений.

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